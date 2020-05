Sindaco Stirati: ringraziamenti al Dottor Fausto Cardella

NewTuscia – GUBBIO – L’annuncio del pensionamento del Dottor Fausto Cardella mi spinge come Sindaco di Gubbio, ma anche come semplice cittadino e docente di scuola, ad esprimere nei Suoi confronti un sentito ringraziamento per l’impegno profuso con una carriera prestigiosa in seno alla Magistratura, per la Sua strenua difesa della legalità e per la disponibilità sempre dimostrata a testimoniare nella società civile e all’interno del sistema educativo quei valori costituzionali fondati su diritti e doveri ineludibili e sull’osservanza delle leggi dello Stato al fine di garantirne l’integrità e la civiltà democratica.

Il Dottor Cardella, in particolare, ha sempre manifestato uno spiccato legame nei confronti della nostra città onorando sempre la partecipazione a convegni, incontri con gli allievi dei nostri istituti scolastici, appuntamenti civili e religiosi eugubini.

L’auspicio che mi sento di esprimere è che questo rapporto possa proseguire anche in futuro e che la Sua professionalità, la Sua competenza ed esperienza, il Suo senso dello Stato possano ancora accompagnarci nel nostro operato istituzionale e nei nostri percorsi di cittadinanza.

IL SINDACO

Filippo Mario Stirati