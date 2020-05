“Roma Tpl, quando si metterà mano a questo consorzio?”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Scioperi, denunce, inchieste della magistratura, fondo pensione non versati, stipendi in ritardo, manutenzione e stato dei bus sono sotto gli occhi di tutti. Idem per le Igienizzazioni e dpi covid, ancora non pervenute. Il tutto supportato da azioni disciplinari atte a frenare qualsiasi tentativo di giusto dissenso.

Quanto tempo ancora dovremo aspettare affinché si possa vedere un intervento risolutivo da parte degli enti preposti? A quanti vantaggi ancora dovremo assistere (vedi l’ultima assegnazione data al consorzio cotri per il potenziamento tpl metro e ferrovie concesse) prima che si decida di farla finita con questo trattamento indegno verso il personale?

La nostra Segreteria Provinciale, con l’attivazione delle procedure, ha individuato le priorità da risolvere: sarà nostra cura supportare ogni azione che porti alla giusta soluzione, poiché riteniamo che questa assurda condizione di lavoro debba terminare. Non è più giustificabile questa sorta di impunità, questa società vive di finanziamenti pubblici e, visto che sono soldi di tutti i cittadini, è doveroso pretendere trasparenza, equità di trattamento e il rispetto delle leggi.

Così in una nota il segretario regionale slm fast confsal Renzo Coppini

attivazione 1° fase ROMA TPL