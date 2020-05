Riparte il baseball a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Lunedi 25 maggio, ore 17,30: il baseball viterbese di nuovo in campo. Non si aspettava altro. I ragazzi del baseball di Viterbo si sono dati appuntamento al campo di baseball “Giancarlo Massini” per riprendere gli allenamenti e tentare di recuperare il tempo e la gioia rubati dalla pandemia del Covid-19.

Breve allocuzione da parte dei tecnici che hanno illustrato ai giovani atleti le modalità e le procedure per l’allenamento secondo quanto stabilito dal protocollo governativo e poi via a correre ed eseguire gli esercizi ginnici, sempre a debita distanza, diretti dallo staff tecnico.

A tutt’oggi la federazione non ha ancora sciolto i dubbi su quali campionati potranno essere svolti, ma sembra che, al momento, non siano previsti i campionati giovanili. Questo non ha impedito i giovani giocatori ed appassionati del baseball di correre in massa a questo primo appuntamento della stagione.

Per supplire a questo, la dirigenza dei Rams Baseball Viterbo sta già pensando di organizzare, nel prossimo futuro, tornei per le varie categorie invitando altre squadre laziali e toscane.