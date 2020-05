Morto a 59 anni Mons. Enrico Rocchi

“Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio,

nessun tormento le toccherà”

(Sap 3, 1)

NewTuscia – Don Enrico, si è spento martedì 26 maggio alle prime luci dell’alba. Era nato a Caracas (Venezuela) il 15 giugno 1961 ed era stato ordinato presbitero nel 1985.

Da circa un anno era affetto da tumore ed aveva subito lunghe degenze in ospedale. Recentemente, prima dell’inizio della pandemia, aveva partecipato alle riunioni del clero. Sembrava essersi ripreso, ma, evidentemente, non è stato così. La malattia è tornata a farsi sentire ed aggredirlo definitivamente.

Don Enrico (ma quasi tutti lo chiamavano don Henry) era conosciutissimo in diocesi, tanto dai confratelli che dalle Confraternite e dai numerosi studenti che l’avevano avuto come insegnante di Liturgia presso l’ISSR di Nepi. È stato parroco a Sutri, a Rignano Flaminio e ultimamente collaboratore a Calcata.

Ultimamente era libero da impegni parrocchiali e si mostrava molto disponibile a sostituire i confratelli che erano occupati in vari campi di apostolato. Gioviale e socievole poteva contare su una numerosa schiera di amici in diocesi e fuori.

In comunione di preghiera in suffragio per il caro Don Enrico, siamo vicini con affetto alla mamma, al fratello, la cognata le nipoti e parenti tutti.

Accogli nel tuo abbraccio o Signore, il fratello Enrico, tu che nella Chiesa l’hai chiamato ad esercitare il ministero sacerdotale, rendilo partecipe della liturgia del cielo e aiuta tutti noi a riscoprire la profondità del tuo amore, che ci fa passare dalla morte alla vita. Ora don Enrico riposa nella pace di quel Signore che egli ha conosciuto, amato, annunziato e celebrato.

Don Giancarlo Palazzi