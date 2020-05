Lugnano in Teverina, tre eventi on line per edizione 2020 Maggio dei Libri

NewTuscia – LUGNANO IN TEVERINA – Si sposta on line l’edizione 2020 a Lunano on Teverina del Maggio dei Lbri. Tre gli appuntamenti: Fili diVersi, Lettori in Video per Lugnano e Lettere dai Borghi-Caro amico ti scrivo. Fili diVersi si svolgerà il 30 maggio alle 17 sulla piattaforma JitsiMeet e sarà dedicao a quei versi “sospesi” nel tempo dell’animo. Avrà come sede la stanza virtuale dell’editore Isabella Gambini, Intermedia Edizioni, che ne cura la realizzazione.

Sarà un incontro con la viva voce dei poeti e con la poesia nata in questi mesi di isolamento, di riflessione, di osservazione, di pensieri, di calore familiare, di affetto, di consolidamento dei legami, ma anche di paura, di smarrimento, di solitudine. Lettori in Video per Lugnano si svolgerà, sempre il 30 ma alle 19. Alcuni cittadini lugnanesi hanno realizzato un loro video per partecipare a una kermesse di videolettura da casa di alcuni brani scelti tratti dal libro Una mutevole geometria, raccolta di racconti in cui 14 autori ambientano nel borgo di Lugnano le loro storie.

Così tra amori, intrighi, avventure e antichi scandali Lugnano vive come sfondo, ma anche come protagonista nelle parole e nei volti di questo gruppo locale di lettori ad alta voce. Il terzo evento è Lettere dai Borghi-Caro amico ti scrivo, torneo epistolare lugnanese regolato da un bando, a cui tutti possono partecipare per riscoprire il piacere della scrittura di una vera lettera cartacea: un modo diverso, “antico”, per avvicinarci a un amico, a un innamorato, a un parente lontano. per raccontare quello che ci sta accadendo, le nostre impressioni, le sensazioni, lo smarrimento, le risorse, i proponimenti.

Ogni lettera dovrà pervenire al Comune entro il 31 maggio o con spedizione postale o inviata per mail a info.premiolugnano@gmail.com. Le 5 lettere più significative saranno pubblicate sul sito del Comune e sui social e i loro autori verranno invitati a leggerle pubblicamente in videoconferenza. La lettera vincitrice riceverà il Rosone d’Argento e un attestato.