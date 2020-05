Il Lions Club Viterbo dona fondi alla Caritas Diocesana

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Si conferma il grande rapporto di collaborazione tra i Lions e la Caritas.

A seguito dell’emergenza coronavirus, nell’ambito delle attività svolte dai Lions a favore della collettività, in questo tempo di “Covid 19”, il Lions Club Viterbo ha donato alla Caritas Diocesana fondi per i suoi fabbisogni.

Nella mattinata di lunedì 25 maggio, presso la sede della Caritas Diocesana locale, si sono incontrati per i saluti e i ringraziamenti ufficiali il direttore della struttura, Luca Zoncheddu, e il presidente del Lions Club Viterbo, Vittorio Maria Boccia. “Nel corso dell’incontro sono stati sottolineati i grandi valori di amicizia e di stima che da tempo legano i Lions e la Caritas Diocesana di Viterbo – ha riferito Boccia – Siamo sicuri che il gesto dei Lions sarà di sostegno a persone e a famiglie bisognose, oggi ancor di più in difficoltà per la crisi generata dalla pandemia“.