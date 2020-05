Assegnati i fondi del Bando di concorso riservato ai Comuni e Enti ecclesiastici per iniziative di restauro

NewTuscia – VITERBO -È stata definita l’assegnazione dei contributi concessi dalla Fondazione Carivit con il bando di concorso riservato ai Comuni e agli Enti Ecclesiastici della provincia di Viterbo per interventi di restauro, valorizzazione e tutela dei beni culturali “minori” di proprietà pubblica.

L’iniziativa, che per la sua attuazione si avvale della collaborazione del DIBAF dell’Università degli Studi della Tuscia tramite il Laboratorio di restauro del corso di laurea in Conservazione e restauro dei beni culturali, ha riscontrato, come nelle precedenti edizioni, una risposta ampia e qualificata da parte dei richiedenti.

Nella seduta del 20 maggio u.s. il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha così determinato le rispettive assegnazioni:

L’intera graduatoria è disponibile sul sito web www.fondazionecarivit.it