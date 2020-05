Adempimenti ambientali per le imprese, seminario MUD 2020

NewTuscia – TERNI – Torna l’appuntamento informativo sulla gestione amministrativa dei rifiuti e in particolare sul MUD – Modello Unico Dichiarazione Ambientale che quest’anno, viste le circostanze, si terrà in modalità webinar il 28 maggio prossimo alle ore 9,15.

Il DL 17 marzo 2020 n. 18 all’art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti) ha stabilito che sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70; b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188; c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49; d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

Rimangono immutati rispetto al 2019:

– Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni;

– Soggetti obbligati alla presentazione del MUD, che sono quelli definiti dall’articolo 189 c. 3: del D.lgs. 152/2006;

– Modalità per l’invio delle comunicazioni: in particolare le Comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veicoli fuori uso vanno inviate via telematica tramite il sito www.mud.telematico.it; la comunicazione rifiuti semplificata va compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.it

– Diritti di segreteria che sono pari a 10 € per l’invio telematico e 15 € per l’invio via PEC.

Non è più valida ai fini di legge, la spedizione postale alla Camera di Commercio.

Si ricorda che nella stessa modalità il 5 giugno alle 9,15 ci sarà un seminario sui Registri di Carico e Scarico e tracciabilità dei rfiuti.

Per informazioni: sito camerale pagina Ambiente-MUD http://www.tr.camcom.gov.it/promozione-imprese/ambiente/m-u-d.html

Per iscrizioni: http://www.tr.camcom.gov.it/promozione-imprese/iomiformoacasa/ambiente.html

Camera di Commercio i.a.a. di Terni