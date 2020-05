San Pellegrino pisciatoio pubblico

NewTuscia – VITERBO – San Pellegrino preda di maleducati e degrado. di quanto segnalato più volte, ci sono le parole dei residenti che allegano anche la foto . “Abitare a San Pellegrino dove, la notte, avviene di tutto”. La mattina tutta la via sa di antico Vespasiano.

Abbiamo il piacere di constatare fiumi di urine, vomito , come prevedibile, rende impossibile tenere aperte le finestre, soprattutto in estate, per il tanfo insopportabile; così come rende difficoltoso il rientro nelle abitazioni, che avviene facendo lo slalom tra il vario schifo sparso nei vicolo. Ovviamente questa situazione, oltre ad essere insostenibile di per sé, comporta un rischio sanitario non trascurabile che le autorità competenti non possono continuare a nascondere Questo problema è stato più volte portato alla luce da noi residenti ma non si è mai mosso niente Non solo non si è trovata una soluzione, ma non c’è neanche stata una presa di coscienza e di consapevolezza dell’entità del problema, solo tante prese in giro, da parte di questa Amministrazione.Installare bagni chimici potrebbe essere una soluzione.