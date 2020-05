PCI di Roma e Lazio: “Sgomberare Casapound da Ostia”

Riceviamo e pubblichiamo

ROMA – “Il Partito Comunista Italiano di Roma e Lazio, sarà in prima fila, al pari di tanti democratici e antifascisti di Ostia e della capitale, alla Manifestazione ad Ostia il 27 maggio p.v. per lo sgombero immediato dell’occupazione fascista di Via delle Baleniere e per la difesa della legalità e della Costituzione. – questo l’impegno assunto da Oreste della Posta, segretario regionale del PCI Lazio e da Cristina Cirillo, segretaria del PCI Roma – Le incursioni fasciste. La presenza che non promette nulla di buono per lo svolgimento della vita democratica della cittadina litoranea e per l’intera capitale, spinge noi comunisti, così come molta altra parte sensibile ai temi dell’antifascismo e della democrazia reale, a non abbassare mai la guardia nei confronti dei rigurgiti fascisti. Per questo in queste occasioni – concludono Cirillo e Della Posta – ringraziamo tutti quei compagni e compagne e tutti quei cittadini e cittadine, a cominciare dalle giovani generazioni, che scelgono di mettere energie e tempo a disposizione di questa grande battaglia di democrazia e civiltà. Ci riconosciamo pienamente nel Comunicato firmato dall’ANPI Roma e delle Associazioni, partiti e sindacati democratici.”. Questo il testo unitario:

“Dalla metà di aprile i fascisti di Casapound, approfittando dell’impunità vissuta al centro di Roma e del lockdown dovuto all’epidemia, hanno occupato i locali del Ministero della Difesa ad Ostia in Via delle Baleniere. Riteniamo inaccettabile ed una vera e propria sfida allo Stato che tale formazione voglia radicare la propria presenza in strutture pubbliche in un territorio già infestato dalla criminalità organizzata e che sta pesantemente soffrendo la crisi economica. Lo stesso gruppo resosi protagonista di innumerevoli episodi di violenza e che solo qualche giorno fa ha compiuto una aggressione di stampo squadristico nei confronti addirittura della Sindaca di Roma. Come associazioni, partiti, movimenti e sindacati dei lavoratori di Roma e del Lazio abbiamo chiesto e ottenuto un incontro con il Prefetto e il Questore per collaborare alla soluzione del caso. Nel contempo abbiamo organizzato una manifestazione di protesta convocata per il 27 maggio alle ore 17,30 all’angolo tra via delle Antille e via della Baleniere, autorizzata dalla questura, che dovrà svolgersi secondo le regole del distanziamento osservando la distanza di un metro in ogni direzione per ogni partecipante lungo le vie di Ostia. Invitiamo tutte e tutti i sinceri democratici e gli antifascisti a partecipare per la difesa della democrazia, delle libere Istituzioni e della Costituzione nate dalla Lotta di Liberazione contro il nazifascismo”.

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia; Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti; Federazione Italiana Associazioni Partigiane; Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti; Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini; Cgil Roma e Lazio; Uil Roma e Lazio; Partito Democratico; Sinistra Italiana; Partito della Rifondazione Comunista; Partito Comunista Italiano; Articolo Uno; Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli; Opera Nomadi; Giuristi Democratici; Movimento Giovanile della Sinistra; Unione degli Studenti; Casa Internazionale delle Donne; Unione degli Universitari Roma; Rete Studenti Medi; LINK Universitari Roma; ReteNoBavaglio#; Libera contro le mafie; Giovani Comunisti Roma.