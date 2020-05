Avis, autoemoteca in piazza del plebiscito a Viterbo il 27 maggio

L’appuntamento è organizzato dal gruppo donatori Avis in consiglio comunale

NewTuscia – VITERBO – Torna l’autoemoteca Avis in piazza del Plebiscito. Il prossimo 27 maggio, dalle ore 8 alle ore 11,30, sarà possibile donare il sangue e compiere un bel gesto di solidarietà, grazie all’appuntamento promosso dal gruppo donatori in consiglio comunale. La donazione va prenotata al numero 0761 237394 entro le ore 13 di domani 26 maggio.

A comunicarlo è il presidente del gruppo comunale Avis Valter Rinaldo Merli, che spiega: “Recuperiamo l’appuntamento che avevamo organizzato a pochi giorni dalle festività pasquali, poi annullato per l’emergenza Covid-19 in corso. Ringrazio il presidente comunale Avis Luigi Ottavio Mechelli per la disponibilità e la collaborazione nella programmazione in tempi brevi di questo appuntamento. Donare è un gesto semplice, ma importante – ha sottolineato ancora il presidente del gruppo consiliare Avis -. Aiuta le persone in difficoltà, i malati, i trasfusi, e tutti coloro che hanno bisogno di nuovo sangue. La donazione è un dovere civico verso il prossimo, specialmente in questo periodo contraddistinto da una complessa emergenza sanitaria, le cui scorte sono al minimo. Lancio un appello ai consiglieri comunali che non hanno mai donato per la paura dell’ago. È una paura che si supera. La nostra coscienza deve vincere la paura. È un gesto che può salvare una vita. Riflettiamo tutti su questo per trovare il coraggio. Invito tutti ad approfittare di questo appuntamento in piazza: amministratori, personale comunale e cittadini”.

Ad accogliere i donatori sarà la nuova autoemoteca, donata dall’Avis provinciale alla Asl di Viterbo un paio di anni fa. La donazione dà diritto a un giorno di astensione dal lavoro.

Si ricorda agli interessati che prima della donazione è possibile consumare una modesta colazione.

Tutti i donatori che devono effettuare il controllo annuale dei parametri ematochimici devono rimanere digiuni; coloro che non necessitano dell’esame sopra citato possono assumere prima della donazione un caffè o un thè, con al massimo due biscotti o fette biscottate; è da evitare tassativamente, prima della donazione, l’assunzione di latte e suoi derivati. Il donatore deve avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e con un peso corporeo non inferiore a 50kg. Devono essere trascorsi almeno 5 giorni circa dall’ultima assunzione di farmaci antinfiammatori prima di poter effettuare la donazione. Tutte le altre informazioni sono consultabili sul sito www.aviscomunaleviterbo.it