Scomparsa di Salvatore Cepparotti: il cordoglio del sindaco di Viterbo Arena

NewTuscia – VITERBO – Con grande dispiacere ho appreso la notizia della scomparsa di Salvatore Cepparotti, amato padre del consigliere comunale Elisa e cittadino sempre attento alle problematiche del territorio. Quelle di Bagnaia in particolar modo. Conoscevo Salvatore da tanti anni. Più volte ci siamo confrontati su alcune tematiche: politica, ma non solo. Si è sempre dato molto da fare per Bagnaia, facendosi spesso portavoce delle criticità di alcuni abitanti del posto, o portando all’attenzione dell’amministrazione emergenze legate a luoghi o servizi rivolti ai cittadini. Un uomo attento e responsabile che mancherà a tutti noi. A nome mio e dell’amministrazione comunale esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia Cepparotti, in particolar modo alla figlia Elisa, a cui rivolgo un affettuoso abbraccio.