Riapre il mercato settimanale a Gubbio: modifiche alla circolazione

NewTuscia – GUBBIO – L’Amministrazione Comunale informa che martedì 26 maggio 2020 riprenderà il mercato settimanale dei prodotti di generi alimentari, prodotti agricoli e vendita di fiori in Piazzale Frondizi e Via Mazzatinti.

E’ stato necessario modificare la sede di svolgimento del mercato al fine di garantire le misure di sicurezza e di distanziamento previste dal DPCM 15 maggio 2020.

A tal proposito il comando di Polizia con apposita ordinanza stabilisce per il 26 maggio 2020 e per tutti i martedì in cui si svolgerà il mercato settimanale, dalle ore 06:00 alle ore 14:00, il divieto di transito e divieto di sosta con rimozione in Via Mazzatinti ed in Piazzale Frondizi (intera area).

IL SINDACO

Filippo Mario Stirati