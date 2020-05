Corchiano, nessuno dei famigliari di Ademo positivo al Covid-19

NewTuscia – CORCHIANO – Cari cittadini è con vera gioia che vi comunico che la Asl di Viterbo mi ha appena inviato i risultati dei primi tamponi effettuati sui familiari di Ademo e tutti sono risultati NEGATIVI!!!

Voglio inviare a nome di tutta la comunità di Corchiano un abbraccio forte quindi a Claudia, Franco, Niccolò e Grazia che adesso possono affrontare l’evoluzione sanitaria di Ademo senza l’ulteriore angoscia del contagio.

Un bellissimo segnale di fiducia e speranza per tutta la cittadinanza, per i familiari e per tutte le persone che si sono prodigate con grande cuore e altruismo nei soccorsi, un segnale che speriamo si vada sempre più a consolidare nei prossimi giorni.

Tantissimi auguri ad Ademo e ai suoi cari!!!

Il Vicesindaco