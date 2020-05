Regione Lazio. Coronavirus, Panunzi (Pd): “Online il bando regionale per gli agriturismi”

NewTuscia ROMA – “È online il bando da 1 milione e mezzo di euro per le strutture agrituristiche, che offrono ospitalità in alloggi, compresi gli agricampeggi, autorizzate e iscritte nell’elenco regionale del Lazio”. Lo comunica il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi.

Il provvedimento rientra nell’ambito del Piano per il turismo “Regione vicina”. Dalle 9 del 22 maggio alle 16 del 9 giugno, le imprese interessate potranno presentare la domanda collegandosi alla piattaforma https://www.regione.lazio.it/agriturismo.emergenzacovid19. “L’impegno della Regione Lazio in questo settore è forte – prosegue il consigliere regionale Panunzi -, così come quello per dare risposte concrete e immediate alle tante istanze che ci giungono da tutti i comparti economici, colpiti duramente dall’emergenza coronavirus”.

Il contributo previsto, sino a un massimo di 2.500 euro, è destinato alle strutture che sono state attive, in termini di offerta, alla data del 31 dicembre 2019.