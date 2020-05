Mercato del sabato, viabilità quartiere Carmine – Salamaro

NewTuscia – VITERBO – Mercato settimanale al quartiere Carmine-Salamaro, si ricordano i provvedimenti riguardanti sosta e circolazione veicolare per la mattina del sabato, disposti lo scorso febbraio (ord. n. 116/2020 polizia locale), a seguito dello spostamento del mercato dal parcheggio di piazza Martiri d’Ungheria alla nuova sede.

Ogni sabato sarà istituito il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 6 alle ore 14 nelle seguenti vie e piazze: via C. Alvaro dall’intersezione con piazza dei Castelli fino a largo Biferali compreso, via F. Boccacci ambo i lati, via D. Bastianini, ambo i lati, fino all’intersezione con via Agnesotti, via dei Bersaglieri, dall’intersezione con via D. Bastianini al chiosco per la distribuzione automatica dell’acqua potabile.

Dalle ore 6 alle ore 14 sarà inoltre interdetta la circolazione veicolare in via F. Boccacci (da via Solieri fino a via C. Alvaro) e in via D. Bastianini, nel tratto che va dall’intersezione con via F. Boccacci fino all’intersezione con via Agnesotti.

Dalle ore 6 alle ore 14 sarà istituito il doppio senso di circolazione in via dei Bersaglieri, dall’intersezione con via Boccacci fino al chiosco per la distribuzione automatica dell’acqua potabile.

Sempre dalle ore 6 alle ore 14, verrà interdetta la circolazione veicolare in via dei Bersaglieri, nel tratto che va dal chiosco per la distribuzione automatica dell’acqua potabile fino all’intersezione con via D. Bastianini.

Dalle ore 6 alle ore 14, in via Corrado Alvaro verrà consentito il transito veicolare esclusivamente nella corsia di marcia appositamente delimitata con transenne e nastro monitore.