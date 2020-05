La scomparsa di Anna Perugini Conti: per oltre 30 anni fu responsabile dell’Ufficio del Lavoro di Orte

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Con queste parole vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno fatto pervenire la loro partecipazione per la scomparsa della mamma di mia moglie Rita, Anna Perugini Conti.

Un sentito grazie da Rita, Simone e da me.

Vorrei esprimere un grazie sentito alla signora Anna per oltre trent’anni dirigente dell’Ufficio di Collocamento di Orte, allora si chiamava Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione.

Va ricordato che sino alle riforme degli anni ‘90 e dei primi anni 2000 vigeva il principio del divieto di intermediazione privata nel collocamento dei lavoratori (oggi sono sorte le Agenzie private del Lavoro).

Quindi i datori di lavoro privati per l’assunzione di manodopera dovevano rivolgersi agli Uffici del Lavoro Pubblici (facenti capo al Ministero del Lavoro)sia per le richieste definite “numeriche” (mansioni esecutive) che per la comunicazione delle “chiamate nominative” (mansioni di concetto) .

Anna Perugini aveva iniziato la sua esperienza nella nativa Sutri e a metà degli anni ‘50 del 900 fu una delle prime giovanissime donne collocatrici in Italia, una funzione che in quegli anni era quasi totalmente riservata agli uomini.

La signora Anna si e’ sempre distinta per la grande passione e la disponibilità nei confronti di imprese e lavoratori, allo scopo di assicurare manodopera qualificata per ogni esigenza .

Ha vissuto da collocatore la stagione dello Statuto dei Lavoratori, la legge n. 300 del 1970, fondamento dei diritti dei Lavoratori, in armonia con i principi della Costituzione Repubblicana Italiana, fondata sul lavoro in ogni sua forma, mansione e attività autonoma o dipendente.

Ad Orte, l’Ufficio di Collocamento era ubicato all’ultimo piano di Palazzo Nuzzi, Sede Municipale e a partire dai cantieri ferroviari, con l’edilizia pubblica e privata, le ditte artigiane del territorio, l’Ospedale di Orte pienamente operativo, la costruzione dell’Autostrada del Sole e la realizzazione della Linea Ferroviaria Direttissima, moltissimi lavoratori di ogni età furono avviati al lavoro .

In particolare fu molto positiva l’esperienza della legge n. 285 del 1977, definita dell’Occupazione Giovanile, che portò all’inserimento di migliaia di giovani nel mondo del lavoro.

Anche i disabili ebbero nel Collocamento pubblico, come lo hanno oggi negli Uffici gestiti da regioni e province, un punto di riferimento per la realizzazione del diritto dovere al lavoro.

Per la grande passione per il suo lavoro, la signora Anna ha sempre trovato soluzioni positive per lavoratori e imprese per assicurare lavoro e sicurezza sociale a chi si rivolgeva al suo ufficio.

Il 27 dicembre 1986 ha conseguito l’onorificenza di Cavaliere dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana, insieme al marito Alfiero Conti, direttore dell’Ufficio Postale di Orte.

Dobbiamo un dovuto ringraziamento ad Anna Perugini ed alla sua generazione per averci dato esempi di grande professionalità e dedizione al lavoro, con i suoi risvolti umani e sociali.

Saluteremo Anna domani, venerdì 22 Maggio alle ore 15,30 con la Celebrazione presso la Chiesa del Cimitero di Orte.

Grazie Anna per l’esempio e l’affetto che ci hai donato, non ti dimenticheremo!