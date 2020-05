Indiano picchiato, Procaccini (FDI): “Accuse cadute. Mi aspetto adesso le scuse del ministro Bellanova alla nostra comunità e, alle nostre aziende agricole”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Mi aspetto adesso le scuse del ministro Bellanova a tutta la nostra comunità, a tutta le nostre aziende agricole. Ma temo che non abbia questo dignitoso coraggio e temo che non arriveranno mai”.

Lo afferma il parlamentare europeo di FDI, Nicola Procaccini, membro della Commissione agricoltura del Parlamento europeo, in merito alla vicenda giudiziaria che vede imprenditori agricoli di Terracina accusato di aver picchiato un lavoratore indiano.

“Secondo il gip – continua Procaccini – non sussistono i gravi indizi di colpevolezza, per cui è stata disposta la revoca di tutte le misure cautelari. Gli imprenditori non avrebbero mai picchiato l’indiano, anzi sarebbe stato quest’ultimo a minacciare gli imprenditori.

Ora, di questo caso hanno parlato telegiornali, tv, commentatori, politicanti, i “professionisti” dell’agromafia, come li chiamerebbe Sciascia. C’è stato persino un Ministro che ha giustificato la sanatoria di centinaia di migliaia di immigrati irregolari, citando proprio questo caso su Terracina. Rivelatosi dunque, al momento, falso.

A differenza di quei signori, io preferisco aspettare che le indagini si concludano, prima di sparare condanne ai quattro venti. E comunque non cambierebbe di molto la realtà dei fatti. In questa terra, quella dove abito, vivono e lavorano duramente migliaia di italiani e di stranieri regolari. Con coraggio e solidarietà tirano fuori dalla terra prodotti che vengono esportati in tutto il mondo. Ma questo non fa notizia, né porta voti, mentre di un solo deprecabile episodio di maltrattamenti (in questo caso probabilmente falso), si imbastisce una campagna contro la verità e contro la bellezza della nostra migliore agricoltura”.