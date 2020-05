Eta Beta Viterbo Odv: tutti protagonisti delle attività con il 5xmille

NewTuscia – VITERBO – Torna piano piano la normalità, con tutte le prescrizioni e le attenzioni possibili: l’associazione Eta Beta onlus accoglie con gioia queste timide riprese, dopo un periodo di massima attenzione, contatto e vicinanza con le famiglie dei propri ragazzi.

“Riprendiamo in mano i progetti pensati dal nuovo direttivo – sottolinea la presidente Francesca Burla – con tutto l’entusiasmo possibile, per il bene dei ragazzi e di quella inclusività sociale che è fondamentale per loro, ma anche per la società che li conosce, scopre e apprezza. Abbiamo molto da fare e lo faremo, come sempre, con il supporto di tutti, che in questo momento è semplicemente legato alla scelta della nostra realtà per donare il 5 x mille, come previsto dalla legge”.

Anche l’associazione voluta tanti anni fa dal dottor Giorgio Scirripa rientra tra le onlus che possono ricevere la donazione da qualsiasi contribuente, che può scegliere a chi destinare la dotazione che lo Stato rigira al mondo del terzo settore. Nessun sacrificio quindi ma un gesto di approvazione per i tanti progetti fatti in questi decenni, e soprattutto quelli che saranno realizzati nei prossimi mesi.

Per scegliere l’associazione Eta Beta Odv basta indicare il seguente codice fiscale 90044840560 al proprio caf o fiscalista, da inserire nel 730 o nel modello Unico.

“Vi aggiorneremo costantemente con immenso piacere – conclude la presidente – come segno di rispetto per il gesto compiuto e per mostrare con orgoglio quanto di buono saremo riusciti a realizzare in ogni settore e campo, sempre pensando al bene dei nostri ragazzi, che sono davvero speciali”.

Per vedere il video dei ragazzi che salutano la quarantena e molte delle attività di questi anni vai alla pagina Fb di Eta Beta di Viterbo Odv:

https://www.facebook.com/EtaBetaViterbo/videos/1098623640517553/

Associazione EtaBeta Onlus