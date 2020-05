Covid-19, Guardea, sindaco Lattanzi riapre cimitero senza limitazioni

NewTuscia – GUARDEA – “Ora più che mai, a seguito della riapertura dal 18 maggio, uscirne o ricaderne dipende da tutti noi e dal senso di responsabilità di ciascuno”. Lo dice il sindaco di Guardea e presidente della Provincia di Terni, Giampiero Lattanzi, raccomandando senso di responsabilità ai cittadini in occasione della riapertura libera del cimitero comunale. “Abbiamo disposto – spiega il sindaco – la riapertura completa, senza regolamentazione accessi, del cimitero ma raccomandiamo l’uso di guanti nel toccare parti comuni e di portare sempre la mascherina.

Sono naturalmente proibiti gli assembramenti e valgono le solite raccomandazioni sulla sicurezza”. Lattanzi coglie anche l’occasione per ringraziare la protezione civile di Guardea. “Un plauso e un grazie – afferma – che riguarda tutti indistintamente per la preziosa collaborazione offerta senza la quale sarebbe stato difficoltoso se non impossibile gestire il periodo di accesso regolamentato”.