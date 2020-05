Coronavirus: il cassetto digitale a supporto della tua vita d’impresa

NewTuscia – TERNI – Nella fase di emergenza scoppiata con la pandemia da Coronavirus gli imprenditori della provincia di Terni hanno dimostrato di apprezzare gli strumenti digitali messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Terni che negli ultimi anni ha fortemente puntato sulla semplificazione amministrativa. Per questo durante la lunga quarantena che ha interrotto gli spostamenti per la quasi totalità delle aziende, lo strumento del cassetto digitale dell’imprenditore si è rivelato estremamente prezioso. Sono infatti aumentate le adesioni al cassetto e il numero dei documenti scaricati (aggiornamento a maggio 2020) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Terni si colloca cosi perfettamente nella media nazionale a livello percentuale per numero di adesioni di aziende all’utilizzo del cassetto. A livello nazionale lo strumento ha superato la soglia delle 600.000 imprese aderenti, con un tasso di adesione su base nazionale del 10,2% (fonte Infocamere). Terni si posiziona al 10,6%, con un numero di imprese aderenti pari a 2.328 (su un totale di 21.329) e un totale di 5.033 documenti scaricati. Dato ancor più interessante se posto in raffronto con l’andamento dell’inizio dello scorso anno quando la percentuale di adesione (a febbraio 2019) era quasi della metà, ossia il 5,2%.

La “fortuna” di questo strumento digitale risiede nel fatto che al suo interno chi fa impresa trova tutta la vita dell’azienda: bilanci degli ultimi tre anni, documenti anche in inglese, il numero dei dipendenti, il capitale sociale, visura dei soci, visura ordinaria completa, gli ultimi tre bilanci d’esercizio. E poi tutti gli atti: fusioni, statuto etc. Non solo. Il cassetto è più completo rispetto a quello che l’imprenditore troverebbe facendosi stampare, e pagare, una visura allo sportello, come ad esempio le pratiche presentate al Suap.

“In questa fase particolarmente complessa che stiamo vivendo, il cassetto digitale ha apportato una “rivoluzione” con effetti immediati nella vita quotidiana degli imprenditori– spiega il Segretario Generale Giuliana Piandoro – dal proprio cellulare in pochi minuti a costo zero, grazie al servizio gratuito offerto dalla Camera di Commercio, si accede all’informazione che ci occorre ed è possibile anche scaricare documenti e condividerli”.

