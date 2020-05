Bevagna torna a zero contagi: guarito anche l’ultimo positivo

Ad annunciarlo è stato il sindaco Annarita Falsacappa: “Da molti giorni aspettavamo questa notizia. Grazie a tutti per l’impegno messo nel rispettare le regole”

NewTuscia – BEVAGNA – Anche Bevagna è tornata ufficialmente a zero contagi. Ad annunciarlo è stato il sindaco Annarita Falsacappa, che ha così spiegato come l’ultimo tampone effettuato sull’unico paziente clinicamente guarito rimasto abbia dato esito negativo. “È una notizia straordinaria – ha commentato il primo cittadino -, che aspettavamo da molti giorni”. La città delle Gaite si aggiunge così alla lista dei Comuni umbri tornati Covid free. Solo quattro – lo ricordiamo – i casi di positività al virus registrati in città dall’inizio della pandemia. Casi che si sono conclusi tutti con la pronta guarigione dei contagiati.

“Bevagna ha zero positivi” ha quindi commentato il sindaco Falsacappa, ringraziando i suoi concittadini per l’impegno messo nel rispettare le regole: dal distanziamento sociale all’utilizzo delle mascherine. L’attesa ora è per le cinque persone in isolamento domiciliare preventivo, “che comunque, ad oggi – ha spiegato il primo cittadino – non hanno sviluppato alcun sintomo”. Situazione che per Annarita Falsacappa fa quindi ben sperare. Novantacinque, invece, i cittadini di Bevagna usciti complessivamente dalla quarantena, mentre non si è registrato nessun decesso a causa del Covid-19.