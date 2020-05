Violenza sulle donne: le associazioni Differenza Donna e Battiti chiedono l’intervento della Regione Lazio sul bando del Comune di Viterbo

“Quello che succede a Viterbo merita attenzione – dice

Presidente di Differenza Donna Ong – proprio in un momento come questo, in cui la #pandemia Covid-19 crea disagi economici e sociali che si accaniscono in misura enorme sulle donne vittime di violenza. Nel verbale pubblicato dal Comune, ad esempio, l’esperienza di Differenza Donna viene valutata inspiegabilmente solo a partire dal 2012, con un punteggio irrisorio di due punti. È una brutta svista che condiziona definitivamente il risultato del bando. Differenza Donna ONG gestisce centri antiviolenza dal 1992, da trent’anni combattiamo a fianco delle donne per ottenere diritti e per la libertà dalla violenza, a fianco delle istituzioni permettiamo l’aggiornamento degli strumenti giuridici. Il Comune di #Viterbo non può dire, senza aver neanche visto il curriculum presentato, che contrastiamo la violenza sulle donne solo da otto anni. Per rafforzare la rete inoltre a Viterbo collaboriamo con l’Associazione Battiti, pienamente attiva anche in questa fase emergenziale a sostegno delle donne del territorio, resa invisibile dagli atti pubblici del Comune. Questi errori sono gravi.”