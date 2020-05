Il supermercato Superconti e i suoi dipendenti vicini al territorio di Vitorchiano

NewTuscia – VITORCHIANO – Al senso di ‘comunità’ che l’Amministrazione Comunale di Vitorchiano ha voluto ribadire ed infondere attraverso le iniziative intraprese in favore dei propri cittadini in questo periodo di emergenza Codiv-19, si è anche unito Superconti assieme ai suoi dipendenti.

Attraverso l’iniziativa ‘Spesa sospesa’, i lavoratori del punto vendita di Vitorchiano hanno infatti donato ore o quote in denaro, che l’azienda ha poi raddoppiato trasformandoli in beni a favore delle famiglie in difficoltà per effetto del lockdown.

Alla presenza del Sindaco, degli assessori della giunta, del coordinatore della protezione civile e di membri della stessa è avvenuta nel pomeriggio la consegna di prodotti da dispensa e generi alimentari che ha anche rappresentato un virtuale abbraccio ed un grazie per l’importante servizio svolto dai lavoratori del supermercato che hanno, assieme agli altri negozi rimasti aperti, costituito un importante punto di riferimento per ogni cittadino del comune durare due lunghi mesi di spostamenti limitati quasi esclusivamente all’interno del territorio comunale.

I prodotti saranno ora gestiti dalla Protezione Civile tramite l’Emporio Solidale, costituito in via M.Amiata al Pallone, per poter far fronte alle situazioni di maggiore criticità e necessità che l’emergenza legata al COVID ha purtroppo fatto emergere.