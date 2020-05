Montefiascone, riattivati i servizi socio sanitari e assistenziali

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Comunichiamo che abbiamo riattivato tutti i servizi socio sanitari e assistenziali del nostro Comune e dei 19 di cui Montefiascone è Capolfila, che erano stati sospesi per l’ emergenza Covid 19, compresa l’ assistenza domiciliare ed il centro diurno; un grazie al personale del Settore servizi sociali che ha lavorato incessantemente per permetterci di ripartire subito, per offrire a tutti gli utenti la tempestiva assistenza e la doverosa vicinanza.

Orietta Celeste

Vicesindaco di Montefiascone