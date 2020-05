Mobilità universitari, Galletti (M5S): “Condivido le richieste degli studenti: sono già nel nostro programma”

NewTuscia – FIRENZE – Riceviamo e pubblichiamo. “Il mondo è cambiato, le persone che devono spostarsi non hanno bisogno di mezzi ma di mobilità: intelligente, sostenibile e ad un prezzo, il più possibile, prossimo allo zero. E questo i giovani lo hanno già capito da tempo, lo dimostra l’appello lanciato oggi dalle associazioni studentesche toscane, che raccolgo e condivido.”

Così Irene Galletti, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle e candidata alla Presidenza della Regione Toscana, commenta l’appello lanciato dall’associazione universitaria Udu Firenze e rilancia con le proposte programmatiche per le regionali del 2020.

“La Toscana ha bisogno di un servizio di trasporto pubblico efficiente, che offra mobilità ad un prezzo ridotto per tutti, specialmente per i giovani studenti. Serve un serio adeguamento della viabilità urbana alla micromobilità, e contributi per l’acquisto di bicilcette e monopattini elettrici. Sarà necessario stabilire una convenzione che integri diversi livelli di mobilità, comprese quelle realtà comunali che già offrono servizi tipo il bike sharing. Anche estendere le corse serali dei bus per favorire spostamenti notturni sicuri nei quartieri della movida, tutte proposte che accolgono il nostro favore e che sono già in larga parte nel programma del Movimento 5 Stelle.”

Irene Galletti, consigliera regionale del M5S e candidata alla Presidenza della Toscana.