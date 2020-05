Maria Carolina Izzo, la modella poledrica amante degli animali

Gaetano Alaimo

NewTuscia – BOLOGNA – NewTuscia.it è da qualche settimana arrivata anche in Emilia Romagna. Saremo sempre più presenti con la nostra informazione con l’obiettivo di creare una redazione fissa da questa bella e importante regione. Abbiamo conosciuto e intervistato Maria Carolina Izzo, donna poliedrica, residente a Bologna centro, ma amante dell’Italia a tutto tondo, essendo di origini campane, zona Salerno, e nata a Firenze. La fotografia è la passione delle passioni per lei che, di professione, lavora in un noto gruppo bancario e, a soli 23 anni, si è laureata in giurisprudenza. La si potrebbe definire la donna dei record sia per la varietà dei suoi impegni e passioni che per la curiosità innata, in lei, in tanti settori: dagli animali (ha due golden retriver, un maschio ed una femmina) alla fotografia, dalla moda alla politica, passando per l’economia, il diritto e la cucina.

Andiamo a conoscerla…

1) Maria Carolina, come ha iniziato a interessarsi di fotografia?

“La passione per la fotografia mi è nata con i social, soprattutto instagram: lì ho iniziato a seguire gli account di fotografi professionisti”.

2) Ci ricorda la sua carriera personale e lavorativa?

“Ho iniziato a lavorare giovanissima, dopo essermi laureata in giurisprudenza a soli 23 anni. All’inizio ho svolto la pratica sia notarile sia da avvocato, ma ho capito che non era quella la mia strada. Ho vinto quindi un master in public management e da lì ho iniziato a girare per le aziende ed enti. Attualmente lavoro nella Direzione Generale di un noto gruppo bancario”.

3) Ha dei modelli cui si ispira?

“Sinceramente non ho un modello preciso. Dicono però che sia un misto tra Sofia Loren e Monica Bellucci”.

4) Lei viene dal Sud ma vive a Bologna. Che rapporto ha con la sua città?

“All’inizio ho trovato un po’ di difficoltà a fare amicizia. Poi adesso sì, posso dire che mi trovo bene e adoro Bologna come città”.

5) Come ha passato la quarantena?

“Fortunatamente in smart work. Non ho sentito tanto i difetti quanto ho potuto godere dei pregi di stare a casa: ad esempio mi sono goduta, come mai avevo fatto prima, i miei cani. Ho due splendidi Golden Retrievers che sono la mia vita. Poi ho approfittato per dedicarmi all’arte culinaria: sono una bravissima cuoca e il mio compagno lo può confermare!”.

6) Che tipologia di uomo fa parte del suo immaginario preferito?

“Mi sono sempre piaciuti gli uomini un po’ più grandi. In generale, posso dire che sono attratta dal tipo latino. Non deve essere per forza un adone, sinceramente guardo altro. Un uomo mi deve prendere di testa, mi deve tenere testa… che ammetto non è semplice”.

7) Suo miglior pregio e peggior difetto?

“Empatia il pregio. Difetto: sono pignola. Ma ho tanti difetti, che non Le dirò…”

8) Quando fa la modella quali sono le sensazioni che prova maggiormente?

“Immenso piacere nel mostrarmi, poi dipende dal tipo di scatto per cui si posa. Alla fine è una interpretazione e per far si che uno scatto venga bene, devi crederci in quello che vuoi trasmettere: erotismo, semplicità, lussuria, tristezza, scoperta, sottomissione. Ecco, io provo tutte queste emozioni”.

9) Quanto ha influito il suo fisico prorompente con i risultati ottenuti nella vita?

“Molto molto poco . Sono una donna ambiziosa: essere giudicata per il corpo, e non per l’intelligenza, sarebbe stato svilente. Credo di non aver mai indossato una minigonna a lavoro. Vesto molto classico, possibilmente tailleur con i pantaloni, il miglior abbigliamento per chi dve lavorare tante ore stando seduta”.

10) Dovesse ringraziare qualcuno chi ringrazierebbe per la donna che è oggi?

“Me”.

Profilo Instagram di Maria Carolina Izzo: https://www.instagram.com/dolcevampira75/