Castiglione in Teverina: entro sabato torna regolare l’usufruizione di cimitero e mercato

NewTuscia – CASTIGLIONE IN TEVERINA – Da domani 22 maggio 2020 il cimitero comunale tornerà ad avere gli stessi orari di apertura (quindi compresi i festivi e la domenica) che aveva prima della chiusura per la situazione pandemica. Mi raccomando, sarà obbligatorio l’uso della mascherina, sono assolutamente vietati assembramenti e chiedo a tutti la cortesia di rimanere all’interno del cimitero lo stretto necessario e di mantene una distanza interpersonale di 1 metro (tranne che per i conviventi).

Da sabato 23 maggio 2020 il mercato tornerà ad essere svolto nella sua completezza. Chiedo da parte di tutti il rispetto delle regole (utilizzo mascherina, distanziamento sociale e divieto di assembramento). Ci sarà la Protezione Civile Comunale oltre alla Polizia Locale a tenere sotto controllo la situazione.

Non facciamoci prendere dalla frenesia e dall’entusiasmo. Il nemico ancora non è sconfitto. Usiamo la testa per ogni nostra azione. Dai più piccoli ai più grandi.

P.S.: cari ragazzi, mi dispiace scrivere questo, visto che anche oggi mi sono arrivate segnalazioni, ma se vi vedo in gruppo (non è detto che non vi venga a cercare dove pensate che non sappia!), io vi fotografo e consegno tutto il materiale, oltre ai vostri genitori, alle forze dell’ordine.

Leonardo Zannini

Sindaco di Castiglione in Teverina