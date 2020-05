Amelia, Consiglio comunale discute proposta tavolo maggioranza-minoranza per attuazione fase 2

NewTuscia – AMELIA – Un tavolo di confronto tra maggioranza e minoranza sull’attuazione della fase 2 ad Amelia e una discussione in merito all’organizzazione della stessa fase di ripresa in uno specifico Consiglio comunale. E’ quanto contenuto nei primi due punti che saranno discussi nella prossima seduta consiliare prevista per martedì.

Il presidente del Consiglio, Leonardo Pimpinelli, ha infatti convocato la riunione in video conferenza per il 26 maggio alle 15. Questo l’ordine del giorno all’esame dell’assemblea elettiva: 1) Richiesta di convocazione presentata dai Consiglieri Comunali ad oggetto: Definizioni misure, interventi e linee guida per la “fase 2”.

2) Richiesta di convocazione presentata dai Consiglieri Comunali ad oggetto: Istituzione di un tavolo permanente di confronto tra maggioranza e minoranza per la gestione della “fase 2” dell’emergenza Covid-19.

3) Ratifica della Delibera di G.M. n. 50 del 07/04/2020 concernente una variazione al bilancio di previsione 2020/2022 adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

4) Sentenza della Commissione Provinciale Tributaria n. 159/2019 RGN 103/2019 . Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del T.U.E.L. n. 267/2000.

5) Sentenza della corte di appello di Perugia n. 252/2019 – RG. 39/2019 . Ulteriore riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del T.U.E.L. n. 267/2000.

6) Approvazione Regolamento per la disciplina dei criteri e modalità di calcolo della sanzione ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004.

7) Mozione del Gruppo Consiliare Vivere Amelia: “Gestione della crisi sociale Covid-19. Istituzione Commissione speciale”.

8) Mozione dei Gruppi Consiliari di minoranza: “Richiesta di dimissioni consigliera Tamara Grilli”.

9) Mozione del Gruppo Consiliare Vivere Amelia: “La fruizione e la riorganizzazione dei servizi della Biblioteca Comunale di Amelia”.

10)Interrogazione del Gruppo Consiliare M5S: “Informazioni della G.C. sull’ospedale “SS. Maria dei Laici”. 11)Interrogazione del Gruppo Consiliare Vivere Amelia: “La situazione del Teatro Sociale ”. 12)Interrogazione del Gruppo Consiliare Vivere Amelia: “Interventi e misure per riapertura delle attività dal 18 maggio 2020”.

13)Interrogazione del Gruppo Consiliare Vivere Amelia: “Emergenza Covid-19: situazione punto di primo soccorso Ospedale di Amelia e accesso ai servizi sanitari”.