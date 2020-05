A Viterbo sfilano le mascherine tricolori

NewTuscia – VITERBO – Questo sabato alle ore 17, in Piazza della Repubblica, le mascherine tricolori manifesteranno il loro dissenso nei confronti di chi, fino ad oggi, poco o nulla ha fatto per gli italiani in questo momento di grave difficoltà. Finalmente sarà possibile manifestare senza rischiare di essere multati o denunciati, senza bandiere di partito ma solo con le mascherine tricolori. Tutti i cittadini arrabbiati, che non hanno visto un euro o quasi da questo Governo e che temono per il proprio futuro sono invitati a partecipare. Non è vero che manifestare non serve a nulla, riempire le piazze in un momento come questo serve a mettere pressione a chi di dovere al fine di evitare la possibile desertificazione economica ed il default del nostro Stato.