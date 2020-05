Scienza e Politica all’UNITUS. Decision-making in tempi di crisi

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Venerdì 22 maggio alle ore 11 si terrà il webinar “Scienza e Politica. Decision-making in tempi di crisi” per discutere sul rapporto tra la scienza e la politica in tutte le sue declinazioni. In particolare, i relatori proveranno a rispondere ad alcune domande che l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus ha messo al centro del dibattito pubblico: che ruolo hanno i big data nel processo di formazione delle decisioni dei policy makers? Come è possibile conciliare i tempi lunghi e l’approccio del dubbio metodico tipico della scienza con l’accelerazione dei processi comunicativi e decisionali della sfera pubblica mediatizzata? Quali sono le sfide poste alla scienza nella sua divulgazione al grande pubblico e ai non esperti?

Tra i relatori ci saranno Antonio Scala, Primo Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche e membro dell’Istituto dei Sistemi Complessi, Emanuele Perugini giornalista scientifico e fondatore di 30science.com, e Giuseppe Tipaldo ricercatore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’Università di Torino e autore del saggio “La società della pseudoscienza” edito da Il Mulino.

L’evento è organizzato e coordinato dalla prof.ssa Flaminia Saccà presidente del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali. Per l’Università della Tuscia interverranno come Rosalba Belmonte, Luca Massidda, Michele Negri e Donatella Selva.

Il webinar si svolgerà sulla piattaforma ZOOM e sarà trasmesso in diretta Facebook a questo indirizzo: https://www.facebook.com/events/545517649736846/