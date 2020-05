Roma, Palozzi (Cambiamo): “Raggi, per lei 4 anni di fallimenti”

NewTuscia – ROMA – “Devo ammettere che Virginia Raggi ha un certo humour, le sue battute effettivamente sono da sganasciarsi dalle risate. Ad esempio oggi, in occasione di una intervista radiofonica, la sindaca di Roma ha detto che i risultati della sua amministrazione si incominciano a vedere.

Davvero da ridere per non piangere, la dimostrazione che la grillina vive in un universo parallelo, dove tutto è fantastico e meraviglioso. Peccato che la realtà è ben diversa, con una Capitale d’Italia sciatta, dimenticata ed economicamente in crisi.

Dai rifiuti al decoro urbano, dalle municipalizzate al trasporto pubblico, sono numerosi i settori della macchina amministrativa in cui la sindaca Raggi ha fallito con scelte illogiche e inefficaci. Un operato disastroso che senz’altro non sarà sfuggito ai cittadini romani”.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.