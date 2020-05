Arrestato spacciatore a Bassano Romano

NewTuscia – BASSANO ROMANO – I carabinieri della stazione di Bassano Romano al termine di un servizio mirato per contrastare un canale di spaccio che interessava il paese, hanno perquisito in auto ed in casa un pregiudicato del luogo di 23 anni, e lo hanno sorpreso con 26 grammi di hashish, oltre al materiale per confezionare le dosi.

La droga è stata sequestrata e il soggetto è stato dichiarato in arresto dai carabinieri della stazione, e posto a disposizione dell’ A.G. di Viterbo.