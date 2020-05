Stefano Barber Shop riparte a Vignanello

NewTuscia – VIGNANELLO – Dopo oltre due mesi di chiusura forzata a causa dell’emergenza Covid 19, riapre la giovane barberia di Vignanello con un’agenda ricca di appuntamenti. La preferenza accordata è stata mantenuta, il titolare trentenne Stefano Lelli è orgoglioso di rivedere tornare i propri clienti capelloni e barbuti più che mai. Dal barbiere oltre che per rifarsi il look, del resto si va anche per parlare e confrontarsi, niente abbracci, ne strette di mano, come buona regola il saluto che va per la maggiore è quello col gomito.

Soltanto pochi giorni prima della serrata imposta per l’emergenza corona virus, Stefano Barber Shop aveva festeggiato il primo anniversario di apertura dell’attività e poi aveva dovuto allinearsi al DPCM e chiudere. Ieri, lunedì 18 maggio è la riapertura avvenuta dopo aver sanificato il locale, applicato adesivi guida, igienizzato l’attrezzatura, varie ed eventuali. Qualche pensiero in più ma la grinta è quella solita. Tornano clienti di qualsiasi età, rispettano le normative e ascoltano alla lettera i suggerimenti. La pulizia del locale viene fatta dopo ogni servizio e il lavoro procede su appuntamento per una ripartenza ordinata.

Questa mattina il post pubblicato sulla pagina Facebook dell’attività, ritrae Stefano Lelli in un’aspetto insolito ma con il quale si dovrà familiarizzare fino al termine dell’emergenza. Mascherina, visiera, guanti e mantella usa e getta, lo scatto sta ottenendo centinaia di Mi Piace e incoraggiamenti. Di seguito il pensiero abbinato: “Con questa fotografia voglio augurare un buon inizio a tutti, non si vede il mio sorriso, ma vi assicuro che è uno dei più intensi ed importanti che io abbia mai fatto nella mia vita. Buona ripartenza a tutti i miei colleghi e in bocca al lupo a tutti i negozianti che finalmente sono tornati o torneranno spero presto a tirare su le serrande per ripartire con le loro attività. Coraggio”.

STEFANO MARIGLIANI