Sindaco Stirati: Si invitano i lavoratori fuori comune a comunicare  ad URP la propria situazione

NewTuscia – GUBBIO – Riceviamo e pubblichiamo. Il Sindaco Filippo Mario Stirati invita tutti i lavoratori, lasciati a casa dalle rispettive aziende situate in altri Comuni come scelta precauzionale in relazione a potenziali rischi di contagio nel Comune di Gubbio, a rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) inviando una e-mail all’indirizzo e-mail urp@comune.gubbio.pg.it al fine di comunicare la propria situazione per consentire all’amministrazione comunale di disporre di un quadro preciso della situazione e valutare le iniziative da intraprendere.la restare a casa. Il lavoro è una cosa seria.

IL SINDACO

Filippo Mario Stirati