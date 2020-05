ITT Leonardo da Vincidi Viterbo si aggiudica il passaggio alle fasi Finali Nazionali JA ITALIA

NewTuscia – VITERBO – L’Istituto ITT Leonardo da Vincidi di Viterbo, in questo periodo di attività di Didattica A Distanza ha raggiunto un importante traguardo: partecipare alla competizione JA Junior Achievement e vincere la competizione interregionale ed essere selezionato per la fase finale a Milano.

Il 18 Maggio , le classi 3AIA e 3CIA, seguite dalle Prof.sse Deriu e Castori, nonostante le difficoltà, hanno affrontato la competizione interregionale (ABRUZZO, LAZIO, MARCHE e UMBRIA) di IMPRESA IN AZIONE JA, tutto si è svolto in Videoconferenza.

I due team, rappresentanti l’Istituto, sono composti da 5 ragazzi per squadra, sono stati giudicati da dodici giurati imprenditori. Abbiamo fatto il tifo a distanza e partecipato alla proclamazione dei vincitori.

L’attività è iniziata a Dicembre con l’impostazione del lavoro basato sull’ideazione e il completo sviluppo sia tecnico che finanziario del progetto. In questo periodo estremamente difficoltoso per le attività la motivazione ha permesso di portare a termine il progetto e ora sono pronti per affrontare la finale Nazionale.

La squadra rappresentante l’Istituto ha superato la prova aggiudicandosi la partecipazione al BIZ Factory 2020. Le motivazioni con cui la Coordinatrice della giuria ha motivato la vittoria sono lusinghiere. Ha proclamato vincitore HermeSway con il prodotto HENA (HEar NeAr) per la completezza del progetto e per l’innovativa idea, per la maturità della strategia di marketing, la puntuale analisi degli aspetti economici-finanziari e tecnologici e per la competenza dell’intero team che ha realizzato il progetto.

HENA (HEar NeAr) è un kit composto da due dispositivi per la sicurezza stradale dei non udenti o ipoudenti e più in generale degli automobilisti con particolari problemi alla guida. Questo il link alla vetrina del progetto https://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/hermesway/

Le competizioni sono parte integrante del processo di apprendimento e completano il percorso consentendo agli studenti di “agire” concretamente il ruolo professionale ricoperto durante tutta la durata del programma e sperimentare il gradimento del pubblico verso la propria idea imprenditoriale. Al progetto educativo promosso da JA e dalle Camere di Commercio hanno partecipato 2.277 studenti, 575 finalisti provinciali 24 mini-imprese finaliste nazionali.

Un elemento di elevato valore formativo è dato, inoltre, dal confronto con le giurie: professionisti d’azienda, imprenditori e docenti universitari qualificati interagiscono con gli studenti, valutano il lavoro svolto e gli apprendimenti messi in campo, offrono importanti feedback e azioni di rinforzo positivo.

L’attività oltre che rientrare nella attività di P.C.T.O. è fondamentale per le competenze trasversali punto di forza per il profilo di ragazzi che si stanno formando per un futuro di inserimento nel mondo del lavoro. Link alla impostazione di JA https://www.youtube.com/channel/UCwD2NitSZYWzvtktxhvVN2A