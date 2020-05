Covid-19, Battistoni (FI): “Situazione del concittadino Domenico Lucchetti insostenibile”

NewTuscia – ROMA – La situazione, non più sostenibile, in cui vive il nostro concittadino Domenico Lucchetti, bloccato nella capitale della Mauritania, a seguito dell’emergenza pandemica dovuta al Covid 19, mi ha lasciato davvero incredulo.

Proprio questa mattina ho contattato personalmente il Ministero degli Affari Esteri, per far sì che possa presto tornare a casa, in sicurezza.

Spiace che le Autorità preposte in loco non abbiano reso possibile il suo rimpatrio, motivo per cui presenterò un’interrogazione parlamentare per avere delucidazioni.

Per adesso, però, è importante che a Domenico venga riconosciuto il suo diritto di tornare a casa e dai suoi affetti; per questo resterò in contatto con il Ministero che, già nelle prossime ore, spero, possa rassicurarmi sul suo prossimo rientro.

Nessuno deve essere lasciato solo, ancor di più se lontano da casa.

Sen. Francesco Battistoni