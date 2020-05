Un giro per Acquapendente nel periodo dei Pugnaloni

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – In attesa della premiazione virtuale la domenica dei Pugnaloni aquesiani è arricchita dal bel tempo e dalla splendida simbologia- festa.

Basta fare una passeggiata di buon mattino nel pieno rispetto delle restrizioni Covid-19 per poter realizzare una galleria fotografica sui lavori che rappresentano come Pro Loco Acquapendente, Comune, Parrocchia Santo Santro Sepolcro, Istituto Omnicomprensivo “Leonardo da Vinci di Acquapendente”, Residenza Sanitaria Assistita San Giuseppe, Museo Naturalistico del Fiore, Associazioni varie, semplici appassionati dell’evento hanno voluto egualmente far sentire la propria presenza.