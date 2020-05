“Scelta vettori per potenziare il tpl”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Come si può pensare che su argomenti che hanno ricadute così importanti sul personale, sui servizi di tpl e sugli utenti, l’amministrazione possa prendere decisioni senza il coinvolgimento di tutte le parti sociali, di tutte le associazioni delle aziende e dei pendolari? Quali saranno i servizi potenziati? Le ferrovie concesse sono state prese in considerazione? Come è ricaduta la scelta su alcune società

anziché su altre?

Qual’è stato il criterio? Il costo più basso? I bus più adatti? Al personale quale contratto sarà applicato? Quante ore di lavoro? Saranno rispettate tutte le norme di sicurezza? I dpi sono già stati consegnati? Le igienizzazioni sono

garantite?

Vorremmo avere queste ed altre rassicurazioni, poiché si parla di soldi pubblici e di salute pubblica.

La trasparenza, la programmazione nel rispetto di tutte le realtà, senza procurare vantaggi ad alcuno: questo si chiede ad un’amministrazione.

Così in una nota il segretario Regionale SLM Fast Confsal Renzo Coppini