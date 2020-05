Canepina, Santa Corona: “Una serata emozionante e indimenticabile”

Si è svolta la processione nel rispetto delle norme anti-Covid-19. Le parole del Comitato

NewTuscia – CANEPINA – “La nostra Santa tra il popolo per il popolo. Quella di giovedì 14 maggio è stata una serata emozionante ed indimenticabile. Per la prima volta e per motivi legati al distanziamento sociale il trasporto della Mini Macchina di Santa Corona ha riguardato tutte le strade del paese. Quello che si è manifestato davanti ai nostri occhi è stato uno scenario suggestivo: tutta la popolazione ha espresso la sua devozione con discrezione e rispetto. I balconi illuminati, i drappi dei Rioni, adulti e bambini uniti nell’esultare al grido di “evviva Santa Corona”. A nome mio e di tutto il comitato che rappresento, tengo molto a ringraziare tutti i canepinesi per la serietà e la correttezza dimostrate.

Un grazie speciale ai miei compagni di viaggio e soprattutto alle infaticabili donne del Comitato che giovedì sera non hanno potuto partecipare fisicamente alla processione. Sono state straordinarie, hanno vissuto l’evento dalle proprie case dimostrando compostezza, fede e devozione. L’impegno del Comitato non termina qui: su proposta del parroco, Don Gianluca, abbiamo accettato di portare avanti i nostri progetti anche per l’anno 2021. Uniti nel nome della Santa e di Canepina.

Voglio infine rivolgere i più sinceri ringraziamenti a chi ha permesso lo svolgersi della manifestazione: il sindaco Aldo Maria Moneta e tutta l’amministrazione comunale, il maresciallo dei Carabinieri, la Polizia municipale, il prefetto, il parroco e tutti coloro che si sono spesi per la riuscita dell’evento. Evviva Santa Corona, evviva Canepina!”.

Così in una nota Getulio D’Alessandro, presidente del Comitato Festeggiamenti Santa Corona 2019-2020-2021, a seguito del trasporto della Mini Macchina di Santa Corona avvenuto nella sera del 14 maggio 2020 a Canepina in diretta streaming e con la statua issata su un pickup e portata attraverso tutte le vie del paese, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid-19.