Assessore Micci. Richiesta borse di studio, scadenza termini 20 maggio

NewTuscia – VITERBO – Ancora qualche giorno per la presentazione delle domande riguardanti l’accesso alla graduatoria regionale per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti frequentanti, nell’anno scolastico 2019/2020, le scuole secondarie di secondo grado, statali o paritarie (tutte le scuole superiori del primo al quinto anno statali o paritarie, con esclusione delle scuole private non paritarie, che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione) o i primi tre anni di un percorso triennale di IeFP – istruzione e formazione professionale (quarti anni esclusi). La scadenza è fissata per il prossimo 20 maggio. A ricordarlo è l’assessore alla pubblica istruzione Elpidio Micci, che ne aveva già dato notizia in occasione della pubblicazione dell’avviso.

Possono accedere al contributo gli studenti residenti nel comune di Viterbo, frequentanti, nell’anno scolastico 2019/2020, una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria (tutte le scuole superiori del primo al quinto anno statali o paritarie con esclusione delle scuole private non paritarie che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione), o i primi tre anni di un percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi), e appartenenti a nuclei familiari con un livello ISEE non superiore a € 15.748,78 in corso di validità (per ultima attestazione in corso di validità si intende sia la nuova attestazione ISEE 2020, sia l’attestazione ISEE 2019 scaduta il 31/12/2019, ma in corso di validità all’inizio dell’anno scolastico 2019/2020).

Il modello della domanda da compilare è disponibile, insieme alla versione integrale dell’avviso pubblico, sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it > sezione settori e uffici > settore III – avvisi pubblici Pubblica istruzione ( https://www.comune.viterbo.it/erogazione-borse-di-studio/ ).