Acquapendente, avviso pubblico esplorativo per l’occupazione di suolo pubblico

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo da Giordano Sugaroni.

Nella mattinata di Sabato il Comune di Acquapendente rende noto l’avviso pubblico esplorativo per l’occupazione di suolo pubblico. Questo il testo integrale: Art. 1 – Oggetto dell’Avviso: In considerazione della situazione di criticità dovuta all’emergenza COVID -19, l’Amministrazione intende supportare il rilancio economico del territorio con forme di incentivazione che rendano possibile la riapertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo bar, pizzerie, ristoranti, pub…, nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite nei vigenti protocolli sanitari. Tra le misure previste, assumono particolare rilevanza quelle legate alla espansione e redistribuzione degli spazi relativi alle occupazioni di suolo pubblico, così da favorire l’applicazione delle misure di distanziamento sociale, insieme ad una politica tariffaria che consenta l’uso di spazi pubblici con esenzioni o significative riduzioni del canone. Richiamata la delibera di giunta comunale n. 54 del 16/05/2020, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, per una valutazione complessiva delle esigenze ed una distribuzione degli spazi il più equilibrata possibile, compatibilmente con i diversi contesti, con il presente avviso esplorativo si invitano tutti gli operatori economici interessati di presentare apposita istanza, al fine di consentire la valutazione delle aree pubbliche da mettere a disposizione degli esercenti.

Art. 2 – Modalità di presentazione della richiesta Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che operano sul territorio del Comune di Acquapendente, interessati: a) all’ampliamento temporaneo delle concessioni permanenti di suolo pubblico regolarmente in essere; b) alla concessione “ex novo” di suolo pubblico temporanea/stagionale; sono invitati a presentare, entro le ore 12.00 del 23/05/2020 domanda di occupazione temporanea disuolo pubblico, ovvero ampliamento temporaneo di una occupazione già esistente, redatta in carta semplice, allegando una planimetria degli spazi esterni da utilizzare. Si invita ad inserire nella domanda i seguenti dati: Nome e cognome, Luogo e data di nascita, Codice fiscale , Residenza, Telefono ed email, Esercizio commerciale di riferimento, sede, P.IVA La domanda può essere trasmessa con le seguenti modalità: – via PEC, all’indirizzo suap.comuneacquapendente@pec.it – via mail, all’indirizzo suap@comuneacquapendente.it

Art. 3 – Informazioni Si fa presente che il presente avviso ha un carattere esclusivamente esplorativo, al fine di consentire la valutazione delle aree pubbliche da mettere a disposizione degli esercenti. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio SUAP del Comune di Acquapendente al numero 07637309234 o via mail all’indirizzo suap@comuneacquapendente.it.