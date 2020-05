Università Europea di Roma. Turismo ai tempi del Covid-19, tra scienza, etica ed economia

NewTuscia – ROMA – Turismo rappresenta un settore importante per l’economia, per lo sviluppo e la cultura del nostro Paese. Sono tante, in Italia, le persone impegnate in questa attività, attualmente limitata dall’emergenza sanitaria. Ci sono intere famiglie che portano avanti il loro lavoro in piccole e medie imprese, fondamentali per il nostro territorio.

C’è la necessità di uno sforzo comune per contribuire allo sviluppo di un Turismo etico, che sappia conciliare le esigenze economiche degli operatori con la tutela della salute delle persone.

“Dall’analisi della situazione del settore turistico è nata un’esigenza di confronto con gli attori istituzionali, nella consapevolezza che la resilienza del sistema, e la effettività delle misure, debbano affondare le radici nel dialogo con la scienza e con i destinatari delle azioni pubbliche”, spiega la Prof.ssa Loredana Giani, Coordinatrice del Corso di Laurea in Turismo e valorizzazione del territorio dell’Università Europea di Roma.

“È compito non solo delle istituzioni ma anche dei protagonisti imprenditoriali rispondere in modo efficiente ed adeguato alle esigenze di rilancio del settore turistico. Ciò richiede competenza ma anche consapevolezza di ciò che potrà essere a sostegno di un’azione mirata e vincente”.

Di questi ed altri temi si parlerà nel webinar gratuito “Il Turismo ai tempi del COVID-19: (incertezza delle) regole, traiettorie di sviluppo sostenibile e nuovi modelli di business”, lunedì 18 maggio 2020, dalle 11.00 alle 13.00.

L’incontro in videoconferenza è organizzato dal Corso di Laurea in Turismo e Valorizzazione del Territorio dell’Università Europea di Roma e da Editoriale Scientifica, con il supporto dell’Ufficio Formazione Integrale dello stesso ateneo.

Sarà un’occasione per riflettere insieme su un settore importante della nostra economia, nel necessario dialogo tra scienza e destinatari delle azioni pubbliche. Moderatore del dibattito sarà Andrea Pancani, Vicedirettore del TG La7.

Ai lavori si potrà assistere gratuitamente tramite la piattaforma Zoom. A tal fine è necessaria la previa iscrizione inviando una email a: webinar.turismo.sostenibilita.uer@unier.it

L’incontro sarà aperto da un saluto del Rettore dell’Università Europea di Roma Padre Pedro Barrajón LC.

Introdurrà la Prof.ssa Loredana Giani, Coordinatrice del Corso di Laurea in Turismo e Valorizzazione del Territorio dell’Università Europea di Roma.

L’argomento della prima sessione sarà: “(L’incertezza delle) regole”.

Interverranno: Marcella Gola, Professore ordinario di Diritto Amministrativo – Università di Bologna, Ruggiero Dipace, Professore ordinario di Diritto Amministrativo – Università del Molise, Giovanna Iacovone, Professore associato di Diritto Amministrativo – Università della Basilicata.

Il tema della seconda sessione sarà: “Traiettorie di sviluppo sostenibile e nuovi modelli di business”.

Interverranno: Alessandra Priante, Direttore Regional Department for Europe UNWTO, Giorgio Palmucci, Presidente ENIT, Roberto Ottaviani, Direttore Agenzia Regionale del Turismo – Regione Lazio, Paolo Giuntarelli, Dirigente Area Predisposizione degli interventi – Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro – Regione Lazio, Marina Lalli, Presidente designato Federturismo Confindustria, Barbara Casillo, Direttore Generale Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Valentina Castello, Docente di Reti e Sistemi Turistici Locali e Marketing del Turismo nell’Università Europea di Roma, Filippo Brunetti, Avvocato.

Concluderà l’incontro la Prof.ssa Loredana Giani.