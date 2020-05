Terremoto, Ghinassi (Acquapendente): “Cittadini preoccupati per la centrale geotermica di Castel Giorgio”

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo. Lo sciame sismico che sta incidendo sul nostro territorio in queste ultime settimane va tenuto sotto stretta osservazione.

I nostri cittadini sono preoccupati per via dei numerosi progetti di geotermia che stanno nascendo nella nostra area geografica e soprattutto per la centrale geotermica che il Governo ha autorizzato lo scorso luglio sul Comune di Castel Giorgio.

Abbiamo la necessità che le istituzioni rivedano i percorsi autorizzativi, tornino a valutare l’incidenza sismica di questa nostra terra, ascoltino le istanze che questo territorio ha da dire.

Angelo Ghinassi Sindaco di Acquapendente