“Realizzata nuova condotta fognaria sul lungomare di Santa Severa

NewTuscia – SANTA MARINELLA – Riceviamo e pubblichiamo. Questo periodo di vita sospesa dovuto alle misure restrittive messe in campo per arrestare la diffusione della nota pandemia non ha bloccato gli uffici comunali che non si sono mai fermati. Anzi proprio l’ufficio tecnico ha realizzato, grazie al lavoro spiegato senza alcuna sosta dai propri funzionari e dipendenti, un’importante attività sul lungomare di Santa Severa. In sinergia con l’ACEA Ato2, gestore del servizio idrico nel territorio, si è approfittato della realizzazione della nuova condotta fognaria sul lungomare di Santa Severa, posata in polietilene ad alta densità nel tratto che va dallo stabilimento “Romeo” all’hotel “Pino al Mare”, per provvedere alla riqualificazione dei manufatti esistenti, al rifacimento dell’intera sede stradale, consumata e danneggiata, ed alla posa della nuova segnaletica orizzontale, compresi gli stalli per i parcheggi.

Par il Sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei “l’opera è la chiara manifestazione del fatto che quest’amministrazione cerca di sfruttare ogni possibile collaborazione tra gli enti che si interessano dei beni pubblici e proprio con Acea Ato2 i frutti di questa sinergia si possono cogliere appieno”.

Anche Patrizia Befani, consigliere comunale delegato alla viabilità, è soddisfatta dell’opera inaugurata stamattina. “E’ chiaro come senza il lavoro dell’ufficio tecnico e dei suoi proiezioni funzionari nulla si sarebbe potuto realizzare. Anche la tempistica, nonostante la pandemia, è stata particolarmente curata per consegnare alla Città ed ai turisti che spero riescano di nuovo a frequentare questo lungomare un bellissimo pezzo di costa con una fognatura efficiente ed un lungomare fruibile e sicuro”