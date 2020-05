Narni, rsu e direzione Sangraf attivano raccolta fondi per comunità narnese

NewTuscia – NARNI – Le rsu della Sangraf hanno attivato una raccolta fondi da destinare alla comunità narnese. Ne dà notizia il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti che sottolinea come la stessa iniziativa sia stata condivisa anche dall’azienda che ha messo a disposizione una somma uguale a quella raccolta dai rappresentanti dei lavoratori.

I proventi della raccolta, informa sempre il sindaco, verranno utilizzati in parte per l’acquisto di dispositivi di sicurezza e in parte per aumentare i budget a disposizione delle dispense solidali del Comune che hanno l’obiettivo di aiutare con prodotti alimentari le famiglie maggiormente vulnerabili.

“In questo particolare e difficile momento questo atto di generosità e vicinanza è particolarmente significativo”, commenta De Rebotti che rivolge un ringraziamento alle rsu e all’azienda “per il supporto che andrà a finanziare attività sociali importanti in questo momento di emergenza covid-19”.

La presentazione dell’iniziativa è stata fatta stamattina nel piazzale della fabbrica dello scalo alla presenza dei rappresentanti delle rsu, dell’amministratore delegato, Mauro Bistrot, del direttore Luigi Nigrelli, e dell’assessore allo sviluppo Lorenzo Lucarelli.