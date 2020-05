Lunedì 18 e Mercoledì 20 Maggio in riunione la prima e la quarta commissione consiliare

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Commissioni in riunione nei prossimi giorni. Lunedì 18 maggio alle ore 10 si riunirà la quarta commissione consiliare. All’ordine del giorno i seguenti argomenti: – proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 31 marzo 2020 avente per oggetto “Tariffe servizi a domanda individuale. Utilizzo locali per convegni e mostre, e tariffe per musei. Determinazioni”; – Covid-19 proposte urgenti per la ripresa di commercio, cultura, turismo, spettacolo.

Richiesta convocazione urgente della IV commissione consiliare, sottoscritta dai consiglieri Barelli, Purchiaroni, Serra, Delle Monache, Erbetti, Ciambella, Ricci. Mercoledì 20 maggio, sempre alle ore 10, sarà la volta della prima commissione. All’ordine del giorno, l’elezione del presidente.

Entrambe le commissioni saranno in modalità videoconferenza. I lavori delle commissioni saranno pubblicati successivamente sul sito dell’ente www.comune.viterbo.it e sul canale istituzionale YouTube del Comune di Viterbo.