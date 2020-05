INPS, Aggiornamento dati prestazioni COVID-19 

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. In riferimento alle prestazioni previste dal decreto Cura Italia, per far fronte all’emergenza coronavirus, si fa presente che, nell’ambito dell’iniziativa della Direzione Regionale Lazio, è stata costituita una task force tra il personale della sede, che, per far fronte al pagamento, in corso, delle richieste, sta lavorando alacremente al fine di assicurare la definizione delle pratiche con la massima efficienza e nel più breve tempo possibile.

Infatti, la Direzione Provinciale INPS di Viterbo sta gestendo le richieste di Cassa integrazione ordinaria, Cassa integrazione in deroga e assegno ordinario del fondo di integrazione salariale, in correntezza.

Si forniscono i dati aggiornati al 14 maggio c.a. come da indicazioni sotto riportate.

Domande Cassa integrazione salariale

Pervenute Definite

Cigo 1547 1412

Cig in Deroga 3124 3108

Fondo Integrazione Salariale 607 508

Pagamenti

Sono state erogate n. 9294 mensilità afferenti ai mesi di marzo e aprile per un importo totale complessivo di €4.519.120,14 .