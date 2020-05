Domenica 17 maggio 2020, Federici e Olmi (C10F Viterbo) partecipano alla video conferenza nazionale di apertura del centenario della nascita di Norma Cossetto

Sarà presentato il libro su norma che contiene un contributo dei due esponenti viterbesi del C10F.

Al via le manifestazioni per celebrare il centenario della nascita di Norma Cossetto, la giovane istriana – Medaglia d'Oro al Merito Civile – nata nel 1920, sequestrata, stuprata e gettata in una foiba nell'ottobre 1943 dai partigiani comunisti slavi.

Il Comitato 10 Febbraio, domenica 17 maggio 2020, alle ore 18, effettuerà una video conferenza di apertura delle celebrazioni, visibile sulle piattaforme YouTube e Facebook. Per l’occasione sarà presentato il libro, realizzato dal C10F e scritto a più mani, dal titolo “Norma Cossetto, Martire Italiana”, pubblicato da Eclettica Edizioni.

Due gli esponenti della Tuscia che parteciperanno all’evento: Maurizio Federici presidente del Comitato 10 Febbraio di Viterbo e il tarquiniese Silvano Olmi, dirigente nazionale del sodalizio. Il volume dedicato a Norma Cossetto contiene anche uno scritto dei due dirigenti viterbesi.

“Quella di domenica è un’apertura virtuale dovuta all’emergenza corona virus – dichiarano Maurizio Federici e Silvano Olmi – la video conferenza segna l’inizio di una serie di eventi che, compatibilmente con le norme anti contagio, saranno organizzati quest’anno per ricordare degnamente il sacrificio di Norma Cossetto, alla quale la Repubblica Italiana nel 2005 ha conferito la Medaglia d’Oro al Merito Civile. Il libro sarà lo strumento per organizzare eventi, conferenze e dibattiti, durante i quali raccontare la storia della giovane istriana, la sua vita, gli affetti, la tragica fine per vile mano assassina.

“Organizzeremo incontri anche nel viterbese – proseguono i due esponenti del Comitato 10 Febbraio – per questo invitiamo chi fosse interessato a contattarci inviando una mail a viterbo@10febbraio.it. Inoltre, nella notte tra sabato e domenica, alcune amministrazioni locali illumineranno il palazzo comunale o un altro monumento cittadino con delle luci tricolori. Sarebbe bello che altri Comuni seguissero questo esempio.”

Comitato 10 Febbraio