Covid-19, annullata edizione 2020 “Giornate Medievali” Poggio di Otricoli

NewTuscia – OTRICOLI – Annullata l’edizione 2020 delle “Giornate Medievali” di Poggio di Otricoli. Lo ha deciso il consiglio direttivo dell’associazione Castrum Podii Medii, organizzatrice dell’evento, a seguito dell’emergenza coronavirus e le conseguenti misure restrittive “che – dice una nota del direttivo – stanno seriamente condizionando i programmi per la XV edizione, che si tiene come tradizione nel terzo fine settimana di luglio (17, 18 e 19).

Saremmo pronti a ricominciare non appena sarà possibile, è quello che vorremmo dire – prosegue il comunicato – ma purtroppo dobbiamo essere realisti e constatare una situazione che ci impone la decisione obbligata di annullare l’edizione 2020. L’auspicio – dicono ancora gli organizzatori – “è quello di tornare a riunirci e magari provare a lavorare per valorizzare la bellezza di Poggio.

In questo momento siamo costretti a sospendere i programmi, gli impegni e soprattutto le novità condivise e su cui avevamo impostato questo 2020. Una cosa è certa – sottolineano – saremo pronti a ripartire con la stessa passione ed impegno nel momento in cui si tornerà alla normalità e le condizioni di sicurezza lo permetteranno. In questo momento la priorità assoluta è la salute”.